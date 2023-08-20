السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بالهرم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية دون إصابات بمنطقة الهرم.

وتلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بتصاعد كثيف للأدخنة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع الجامع الأصفر، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع لعقار بالمجزر الآلي مكون من 5 طوابق.

تمت السيطرة على الحريق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح، مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.