الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بالهرم

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية دون إصابات بمنطقة الهرم.

وتلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بتصاعد كثيف للأدخنة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع الجامع الأصفر، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع لعقار بالمجزر الآلي مكون من 5 طوابق.

تمت السيطرة على الحريق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح، مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

قوات الحماية المدنية شقة سكنية حريق السيطرة منطقة الهرم إصابات

الأكثر قراءة

بعد قليل.. محاكمة مجدى راسخ وآخرين بقضية الاستيلاء على أموال الغاز

التحفظ على ٢١٣ كيلو لحوم منتهية الصلاحية خلال حملة على الأسواق بمدينة المنيا

ميسى يسجل ويدخل التاريخ ويحقق أولى بطولاته مع إنتر ميامى

جولة الرئيس السيسى التفقدية فى الأكاديمية العسكرية تتصدر اهتمامات القاهرة

بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية "دور ثان" لطلاب الثانوية العامة

ضبط 1389 قطعة مستحضرات تجميل فاسدة خلال حملة تموينية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال