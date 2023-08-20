الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد سن الـ30.. 7 نصائح لحماية بشرتك من التجاعيد

التجاعيد
التجاعيد

يُصاب بعض الأشخاص رجال ونساء بظهور التجاعيد الأولية على البشرة في الجبهة أو الرقبة دون معرفة السبب، ولكن هناك بعض الطرق الطبية التي يمكن اتباعها لتساعدك على تجديد خلايا الجلد والحفاظ عليه من الجفاف خصوصًا إذا كنت تخطيت سن الـ30 عامًا.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من السيدات والرجال لمعرفة طرق الحماية من التجاعيد الأولية، ونرصد لكم خلال السطور التالية، كل التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير حفاظًا على البشرة وحمايتها من الجفاف والتجاعيد، وفقًا لموقع "very well health".

طرق الحماية من التجاعيد الأولية للسيدات والرجال

هناك العديد من النصائح الصحية التي يجب الالتزام بها يوميًا للحفاظ على البشرة من التعرض للتجاعيد البدائية بعد سن الـ 30 عامًا وإليكم أبرزها:

1 - تناول كمية مناسبة من الماء الذي يحتاجه الجسم حتى لا تتعرض بشرتك للجفاف.

2 - ممارسة الرياضة والأنشطة ضمن الأساليب المهمة التي يحتاجها الإنسان حفاظًا على صحته.

3 - ابتعد عن كل ما يصبك بالقلق والاكتئاب لأن الأمراض النفسية معظمها يعرضك لتغير ملامحك.

4 - تناول الوجبات الغذائية الصحية التي تحتوي على الخضراوات والفاكهة التي بها فيتامينات وكالسيوم ومعادن طبيعية.

5 - يمكنك ممارسة بعض تمارين الوجه باستخدام السيرم أو الكريم المناسب مع نوع بشرتك وذلك بعد إستشارة طبيبك الخاص، لتقوم بوضع الكريم على الوجه وعمل مساج جفيف للوجه يوميًا.

6 - الابتعاد عن التدخين والكحوليات يجعل بشرتك أكثر نضارة.

7 - استخدام الكريمات المضادة للتجاعيد مهمة جدًا، وخصوصًا التي تحتوي على فيتامين (ب 3) الذي يعمل على تحسين مرونة الجلد والاحتفاظ بالرطوبة، أو على فيتامين C الذي يعمل على تعزيز الكولاجين في البشرة، أو على الريتينول الذي يعمل على مقاومة التجاعيد وتجديد خلايا الجلد.

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