مراسلة DMC ترصد فعاليات مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

رصدت شرمندة الدسوقي، مراسلة dmc، فعاليات مهرجان العلمين، قائلة: المهرجان كان حريصًا على ألا تكون فعالياته ترفيهية فقط، وإنما شهدنا عددًا من الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية.

وأضافت الدسوقي، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، أننا شهدنا أمس عددًا من الفعاليات على كورنيش العلمين، والممشى السياحى وجميع الشوارع بداخل منطقة العلمين، كما يقدم المسرح الصيفي بالعلمين عروضًا كبيرة جدًا فنية ومسرحية وشعبية تجمع بين العروض المسرحية والفنية التي ترضي الأذواق لجميع الفئات.

حفل أم كلثوم أمس شهد إقبالًا كبيرًا من جميع الفئات

وتابعت: حفل أم كلثوم أمس شهد إقبالًا كبيرًا من جميع الفئات، وشهدنا أيضًا أمس ثلاثة عروض تراثية من محافظات مطروح وكفرالشيخ والمنيا، مؤكدة أن هذه العروض المميزة ساهمت كثيرًا في جذب السياح.

وأوضحت مراسلة dmc، أن اليوم هو أول يوم في الأسبوع السابع والأخير لمهرجان العلمين الجديدة، وما زالت هناك فرصة للاستمتاع بالأسبوع الأخير لفعاليات المهرجان.