التحفظ على ٢١٣ كيلو لحوم منتهية الصلاحية خلال حملة على الأسواق بمدينة المنيا

نجحت حملة تموينية شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع التموين والطب البيطري على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم المجمدة والمطاعم، في ضبط 213 كيلو لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم التحفظ عليها تمهيدًا لإعدامها واخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وقال اللواء هانى بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتنسيق مع التموين والطب البيطري شنت حملة رقابية وتفتيشية مفاجئة، ضمت محمد عادل نائب رئيس المركز والمدينة، وحسين خلف مدير الرقابة التموينية والطب البيطرى، ومحمد سيد ووائل مصطفى عبدالدائم إشغالات المدينة، للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة ومنافذ بيع المواد والسلع الغذائية للتأكد من صلاحية المنتجات وجودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمى، حيث أسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على ٢١٣ كيلوجرامًا من اللحوم منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما قامت الحملة بتحرير عدد ٢ محضر تموينى متنوع و٢ محضر إشغال طريق، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي فى إطار توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق وتكثيف حملات الرقابة للتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، حرصًا على صحة وحياة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الحملات، والتي تتم بشكل يومي، تأتي بالتعاون مع التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري بجميع أحياء المدينة والقري التابعة لها، بهدف ضبط الأسواق والأسعار وضبط المخالفات ومرتكبيها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وعدم استغلالهم وذلك لضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أنه شدد على استمرار وتكثيف الحملات بالتعاون مع الجهات المعنية.

حملة مكبرة علي الأسواق بالمنيا

حملة مكبرة علي الأسواق بالمنيا

حملة مكبرة علي الأسواق بالمنيا