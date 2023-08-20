"القاهرة الإخبارية": مقتل 11 عاملًا فى هجوم مسلح شمال غربى باكستان

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بمقتل 11 عاملًا في هجوم مسلح شمال غربي باكستان، وذلك بحسب تصريحات أنوار الحق كاكار، رئيس الوزراء الباكستاني القائم بالأعمال، منذ قليل.

وأكدت القناة أن عبوة ناسفة مشتبهًا بها انفجرت وتسببت في تحطم شاحنة تنقل عمالًا يعملون في نقطة عسكرية تحت الإنشاء قرب الحدود الأفغانية ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الانفجار.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد خلال الفترة الأخيرة، المزيد من الهجمات الإرهابية منذ العام الماضي، عندما انهار اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة طالبان الباكستانية والحكومة الباكستانية.