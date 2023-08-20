الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مقتل 11 عاملًا فى هجوم مسلح شمال غربى باكستان

هجوم مسلح شمال غربي
هجوم مسلح شمال غربي باكستان

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بمقتل 11 عاملًا في هجوم مسلح شمال غربي باكستان، وذلك بحسب تصريحات أنوار الحق كاكار، رئيس الوزراء الباكستاني القائم بالأعمال، منذ قليل.

وأكدت القناة أن عبوة ناسفة مشتبهًا بها انفجرت وتسببت في تحطم شاحنة تنقل عمالًا يعملون في نقطة عسكرية تحت الإنشاء قرب الحدود الأفغانية ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الانفجار.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد خلال الفترة الأخيرة، المزيد من الهجمات الإرهابية منذ العام الماضي، عندما انهار اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة طالبان الباكستانية والحكومة الباكستانية.

حركة طالبان الحكومة الباكستانية باكستان غربي باكستان

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