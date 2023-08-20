الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى بمنطقة المدينة الرياضية وأرض المعسكرات بالخرطوم

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، بإطلاق قصف مدفعي على محيط منطقة المدينة الرياضية وأرض المعسكرات بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وكانت الخرطوم قد شهدت، صباح الخميس، قصفًا مدفعيًا متبادلًا بين الجيش السوداني والدعم السريع، على مواقع تمركزها في محيط القيادة العامة للجيش وسلاح الإشارة بمدينة الخرطوم بحري.

كما قصف طيران الجيش السوداني مواقع للدعم السريع في أرض المعسكرات، والمدينة الرياضية ومحيط سلاح المدرعات، إضافة إلى منطقة بحري شرقي الخرطوم.

قصف مدفعى الخرطوم العاصمة السودانية المدينة الرياضية أرض المعسكرات

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