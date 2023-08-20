جلال السعيد لـ"الشاهد": رفع 500 ألف طن من المخلفات بشوارع القاهرة بعد فض رابعة

قال جلال السعيد، وزير النقل الأسبق، بعد فض اعتصام رابعة، القاهرة كلها كانت في حالة صعبة وتم رفع 500 ألف طن من المخلفات من شوارعها.

وأضاف "السعيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن شوارع القاهرة كلها كانت محتلة عن طريق الباعة الجائلين بترتيبات عرفها بعدها، مشيرًا إلى أنه كان مكتوبًا على جدران الحوائط بالخطوط السوداء عبارات مسيئة للجيش، كما أن جميع أعمدة الإنارة والأرصفة كانت محطمة وتم بذل مجهود ضخم لإعادة إحياء شكل القاهرة والبداية كانت من رابعة.

المطالبة بتغيير اسم الميدان

وتابع، أنه بعد حادثة الشهيد محمد مبروك، ناشد أحمد رجب، في مقاله بالأخبار، بأن يتم تغيير الميدان لاسم الشهيد محمد مبروك، مؤكدًا أنه تواصل معه وأخبره أن هذا الأمر يكون له إجراءات محددة وأنه كان يتفق معه 100 % في هذا الأمر.