السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جلال السعيد لـ"الشاهد": الإخوان مارسوا العنف والإرهاب السياسى ضد كمال الجنزورى

جلال السعيد
جلال السعيد

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إن جماعة الإخوان مارست نوعًا من العنف والإرهاب السياسي ضد الدكتور كمال الجنزوري.

وأضاف السعيد خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أوجه التحية للدكتور الجنزوري على أعصابه الحديدية في التعامل مع العديد من القضايا"، مؤكدًا أن الجنزوري تحمل أشياء كثيرة جدًا حتى نقل السلطة للرئيس المنتخب.

وتابع: "كنا نفتتح المرحلة الأولى للخط الثالث للمترو وقُلت للدكتور الجنزوري إن هذا المشروع ضخم ويخدم الناس، ومن الممكن حضور رئيس المجلس العسكري، لكنه فضل أن يفتتحه رئيس الوزراء".

واستكمل: "في الساعة العاشرة مساء تم إبلاغي بعدم حضور رئيس الوزراء لتعليمات أمنية، وكان هناك تهديد أمني للجنزوري".

وأشار إلى أن هذا اليوم كان يوم الطالب العالمي، ومن الممكن طلاب الإخوان أن يستغلوا تلك المناسبة في إحداث فوضى وشغب.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

كمال الجنزوري جلال السعيد برنامج الشاهد الشاهد اكسترا نيوز جماعة الإخوان محمد الباز

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