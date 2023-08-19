الشهابى: قرار الرئيس السيسى بالعفو عن المحبوسين يؤكد تحقيق مخرجات الحوار الوطنى

علق ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، على قرار الرئيس السيسى بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم، ومن بينهم أحمد دومة، وعلى استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم يؤكد تحقيق الدولة لمخرجات الحوار الوطني.

وأضاف أن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني، تعبر عن حالة جديدة لم تعشها مصر منذ عقود طويلة، تدعم مناخ الثقة بين الرئيس والشعب.

وتابع: "أعتقد أن الحوار بما ينتج عنه من مخرجات، سيشكل رؤية متكاملة لإيجاد حلول لمشكلاتنا، وأعتقد أنّها ستكون مخرجات للجمهورية الجديدة".