الباز: حملات يشنها أعداء الوطن تستهدف إشاعة القلق والإحباط لدى المصريين

حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، من الحملات التي يشنها أعداء الوطن، خلال الفترة الأخيرة، والتي تستهدف إشاعة القلق في مصر.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن هناك من يسعى دائما إلى جعل الناس في مصر في حالة قلق دائم، بنشر أخبار كاذبة ومفبركة، وتشكيك المواطن في المستقبل وفي النظام الحاكم، وكل شيء، منوها أن الهدف من كل هذا إفقاد الناس شغف العمل والإنجاز.

وتابع محمد الباز: "الفترة دي في حملات هجوم على مصر مش بيقوم بيها فرد أو اثنين أو تلاتة، كل الناس اللى شاركت في الهجوم على مصر الـ10 سنين اللى فاتت متجمعين الآن، ويستخدمون في الحملة مواقع وقنوات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات على يوتيوب".

ولفت إلى أن كل الأدوات المتاحة يتم استخدامها الآن ضد مصر، والهدف الاول والأخير هو التشكيك في كل شيء، مواصلا: "مصر بتتعرض لهجوم قائم على منهج إلصاق كل نقيصة وكارثة في مصر".

وأكد، أن الشعب المصري واجه على مدار تاريخه الكثير من الأزمات، وكل هذه الأزمات مرت، وتم حلها، ولذلك لا يمكن أبدا السماح لمأجورين بتشكيك المواطن في كل شيء، لأن لو الإحساس وصل للناس بهذا الشكل سيكون المواطن محبط ومكتئب لانهم قفلوا في وشك باب الأمل.