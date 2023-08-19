السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: نحتاج كدولة إلى أفكار يكون لها مردود إيجابى لحشد طاقاتنا وجهودنا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، على طلاب الأكاديمة العسكرية المصرية تشكيل مجموعات للعمل على أفكارهم، قائلاً:" طالما إن لكم أفكار تريدون مناقشتها، عليكم تشكيل مجموعات عمل تشتغل على هذه الأفكار، ومن ثم بحث الموضوع بشكل متكامل ، وبعد وصولكم لتصور في هذا المقترح أرسلوه لي وسيكون محل تقدير". 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حواره مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، المذاع عبر فضائية extra news، أننا كدولة نحتاج لأن يكون لدينا أفكار، نستطيع من خلالها حشد طاقاتنا وجهودنا ويكون لها مردود إيجابي. 

وأعرب عن سعادته بلقاء طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، كما أعرب عن سعادته بالحديث معهم، متمنيًا التوفيق لهم. 

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لن يضيع الأجر الوطني والأجر من الله سبحانه وتعالى، من أي جهد يبذل في سبيل البناء والإصلاح، لافتاً إلى أن الهدف هو تقديم أجيال ناجحة في المجتمع أخلاقياً ودينيًا وعلميًا وعلى كل المستويات. 

الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية طلاب الأكاديمية العسكرية

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