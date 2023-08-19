السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: نستطيع أن ننضم إلى البريكس وأى تجمعات أخرى وننجح رغم علاقتنا بالغرب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجهت إحدى طالبات الأكاديمية العسكرية المصرية، سؤالًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، ينص على: "في حالة انضمام مصر لتجمع البريكس بالفعل .. كيف يمكننا الموازنة بين دورنا في التكتل وعلاقاتنا مع حلفائنا في الغرب وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية ، خاصة أن التجمع له دور اقتصادي بالأساس، ولكن نتج عنه دور سياسي؟".

وقال السيسي  خلال حواره مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، إن ممارساتنا خلال السبع سنوات الماضية، استطعنا خلالها أن نؤدي نوعا من أنواع التوازن بين علاقاتنا مع الشرق والغرب.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: "في كلمتي في مؤتمر أفريقيا وروسيا، قلت إننا لا نريد الدخول في حالة الاستقطاب الدولي الموجودة، حيث تجمعنا علاقات طيبة بالولايات المتحدة والغرب، ولنا علاقات جيدة بالشرق، فإذا وفقنا الله سبحانه وتعالى واستطعنا أن نسير في هذا التوازن مثلما نسير حاليًا، فإننا في هذه الحالة نستطيع بفضل الله تعالى أن نستمر وننضم إلى هذا التجمع الاقتصادي، وأي تجمعات أخرى وننجح فيها رغم علاقتنا بالغرب".

السيسي جولة تفقدية الأكاديمية العسكرية للتدريب البريكس التجمع الاقتصادي

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