السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يشيد بتألق مصطفى حسين بعد تأهله لنهائى بطولة العالم للمصارعة

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بتألق لاعب منتخبنا الوطني مصطفي حسين وزن ٦٧ك، بعد تأهله لنهائي بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت ٢٠ عامًا بالأردن.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، استمرار الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة في دعم الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات على المستوى الدولي.

وقال إن الوزارة تعمل دومًا على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات.

وكان لاعب منتخبنا للمصارعة الرومانية تحت ٢٠ عامًا، قد تغلب على اللاعب الكرواتي في دور ال ٣٢ ، وتغلب على اللاعب الأذربيجاني بطل العالم العام السابق في دور 16
وتغلب علي التركي في ربع النهائي، كما تغلب على اللاعب الإيراني بطل آسيا في نصف النهائي، ويتقابل غدًا ما لاعب أرمينيا على الميدالية الذهبية.

وقام أبطال منتخبنا الوطني الأول للمصارعة كيشو وعبد اللطيف، بدعم لاعبي منتخب مصر تحت ٢٠ عامًا في منافساتهم ببطولة العالم بالأردن، وخاصًة بعد تأهل مصطفي حسين للعب علي الميدالية الذهبية غدًا، وكذلك فكري عيسي علي الميدالية البرونزية.

منتخبنا للمصارعة الرومانية أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة

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