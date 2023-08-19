أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ألميريا مساء اليوم في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ويجلس الحارس الإسباني كيبا الوافد الجديد للنادي الملكي، على مقاعد البدلاء بينما يقود الهجوم الثنائي البرازيلي فينسيوس جونيور ورودريجو.

ويبدأ رباعي في وسط الملعب كروس، بيلينجهام، تشاوميني وفالفيردي، بينما يجلس كامافينجا ومودريتش على مقاعد البدلاء.

التشكيل.. كيبا بديلًا وفينسيوس يقود هجوم الريال أمام ألميريا

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كارفخال، روديجير، ألابا، جارسيا

خط الوسط: كروس، تشاوميني، فالفيردي، بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو، فينسيوس