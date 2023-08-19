قبل افتتاحه.. نهلة إمام تكشف لـ"الدستور" أبرز ما يقدمه بيت التراث المصرى للجمهور

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، ونوريا سانز، المدير الإقليمى لمنظمة اليونسكو، "بيت التراث المصرى"، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، فى السابعة مساء غدٍ الأحد المُوافق 20 أغسطس الجارى، احتفالًا بمرور 20 عامًا على توقيع مصر "اتفاقية صون التراث الثقافى غير المادى" مع منظمة اليونسكو.

الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة لشئون التراث غير المادي، ورئيس مجلس أمناء "بيت التراث"، قالت إن بيت التراث أول نواة للأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي في جميع القطاعات سواء وزارة الثقافة أو التليفزيون.

وأضافت "إمام" في تصريحات لـ"الدستور"، أن البيت يستقبل الأرشيف غير المادي من الفعاليات الخاصة بالمحافظات في مقره مثل إقامة حفلات عن تراث أسوان وأطعمتها والزى الشعبي، إضافة إلى أنه سيقيم حفلات للثقافات الدولية على نحو خاص للتعريف بتراثها وأزيائها الشعبية وأطعمتها للجمهور المصري.

ويختص المجلس بوضع استراتيجية عمل "بيت التراث" الذي سيحتوى على الأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي، كما يعني بتطبيق إجراءات صون التراث بالحفظ والتوثيق والنقل والترويج وإعادة الإحياء.

د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ود.نهلة إمام

ويعتبر إطلاق "بيت التراث" خطوة مهمة لتعزيز الوعي العام بقيم التراث الثقافي، وتعزيز التواصل والحوار داخل البلاد، ومع المجتمع الدولي، وتعزيز الجهود الوطنية لصون التراث الثقافي غير المادي، وتعميق فهم المجتمع لهذا التراث الغني بالقيم والعادات والممارسات التي تميز الشعب المصري.

يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، سبق وأصدرت قرارًا بتشكيل مجلس أمناء "بيت التراث"، برئاسة الدكتورة نهلة إمام، أستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية، بالمعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، وعضوية الدكتور محمد السيد شبانة، أستاذ الموسيقى الشعبية، بالمعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، الدكتور أحمد بهى الدين العساسى، أستاذ الأدب الشعبى، بكلية الآداب جامعة حلوان، الدكتور شريف شاهين، أستاذ المكتبات والمعلومات، بكلية الآداب جامعة القاهرة والمشرف على قسم التراث والمخطوطات بمعهد البحوث والدراسات العربية الدكتور طارق صالح سعيد، عميد كلية الفنون والتصميم، بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، الدكتورة فاطمة عبدالعزيز، مدير الشئون المتحفية، بمركز الطفل للحضارة والإبداع، م. هيثم جاد المولى، مدير مركز المعلومات بالمجلس الأعلى للثقافة، الكاتب الصحفي محمد بغدادي، الدكتور حنا نعيم، عضو لجنة التراث الثقافي غير المادي، بالمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور وليد قانوش، القائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الدكتور مصطفى شعبان الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للفنون الشعبية، بأكاديمية الفنون، أمير نبيه تادرس، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة.