بـ"أكتبلك تعهد".. سر بكاء أنغام في حفلها بمهرجان العلمين

تصدر حفل الفنانة أنغام، بمهرجان العلمين، موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، لتصبح تريند رقم 1 في مصر والوطن العربي، والتي غنت فيها مجموعة من أغانيها التي أحبها جمهور الحفل وتفاعل معها.

وانتشر مقطع فيديو للفنانة أنغام أثناء غناءها "أكتبلك تعهد" وهي تبكي لفترة طويلة، واعتاد الجمهور بكاء أنغام على هذه الأغنية كل مرة تغني هذه الأغنية على المسرح، والتي كشفت في وقت سابق عن أنها هي من ضافت الكوبليه الثاني منها "كل اللي فاضل مني صوت".

https://www.facebook.com/watch/?v=2310672705785566

أغنية اكتبلك تعهد

في وقت سابق، أثناء استضافتها في برنامج سهرانين مع الفنان أمير كرارة، أنها تحب هذه الأغنية كثيرًا، وقلبها متعلق بها، وتتأثر كلما تغنيها، إلا أنها لم تجيب بشكل صريح عن سبب بكاءها كلما غنت كلمات أغنية "اكتبلك تعهد"، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان إيهاب عبد الواحد.

ورجح البعض من جمهور الفنانة أنغام أن انفصالها المتكرر هو سبب بكاءها مع هذه الأغنية، والتي من المرجح أن تكون عاشت في حياتها الشخصية قصة شبيه بكلمات أغنية "اكتبلك تعهد".

كلمات أغنية اكتبلك تعهد

وتقول كلمات أغنية اكتبلك تعهد: "ممكن تسيبني اشتري عمري اللي باقي قول بكام.. مش عايزه أعيشه معاك عشان لو عشته كله جراح حرام.. ولو انت خايف لما تسيبني هقابل بعدك حد يصوني.. وأنت لو مبقتش بتصدق كلامي.. أنا ممكن أكتبلك تعهد مني أني هعيش لوحدي.. باقي عمري بس اعيشه باحترام".

واختتمت النجمة أنغام حفلها المقام بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بعد أكثر من ساعتين ونصف الساعة من الغناء والطرب وإمتاع الجمهور، مقدمة عشرات الأغنيات المميزة.

وقالت أنغام، خلال اختتامها الحفل: “اسمحولي أشكر الأوركسترا العظيم الأساتذة زمايلي والمايسترو الغالي العزيز الكبير هاني فرحات.. فخر مصر حقيقي أنا فخورة إن أنا زميلته، شكرا ليكم يا رب تكونوا انبسطتم زي ما أنا انبسطت ونورتوا مصر”.