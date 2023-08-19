السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

114 قتيلا وتدمير 2200 مبنى.. خسائر ماوي من حرائق الغابات

حرائق الغابات
حرائق الغابات

أكد مسئولو جزيرة ماوي، ارتفاع عدد القتلى بسبب حرائق الغابات إلى 114 على الأقل، فيما تواصل البحث عن مئات الأشخاص المفقودين في مدينة لاهينا الساحلية التاريخية، التي دمرها الحريق بالكامل تقريبًا، لافتة إلى أنه تم حتى الآن التعرف علناً على ستة من الضحايا.

عقد حاكم هاواي جوش جرين وزوجته جايمي جرين خطابًا مباشرًا مؤثرًا ليلة الجمعة من هونولولو.

قال خايمي جرين: “على مدى أجيال، جذبت ثقافة جمال لهاينا وتاريخها الغني فنانين وموسيقيين وزائرين من جميع أنحاء العالم”. مضيفا: "بشكل مأساوي، استغرق الأمر أقل من يوم واحد حتى نفقد لاهاينا في أعنف حريق شهدته بلادنا منذ أكثر من قرن".

حريق لاهاينا هو واحد من أربعة حرائق اندلعت في الجزيرة في 8 أغسطس، قال جرين يوم الجمعة إن ما لا يقل عن 2200 مبنى قد دمرت و500 أخرى تضررت في الحريق بتكلفة تقدر بنحو 6 مليارات دولار. تم نشر 40 كلب بحث و470 عامل بحث وإنقاذ.

وأوضح: "أكثر تدميرًا من أي خسارة مادية هو الخسائر في الأرواح الغالية". "من الأمهات والآباء والأجداد والأبناء والبنات".

جزيرة ماوي حرائق الغابات الأشخاص المفقودين مدينة لاهينا الساحلية الحريق الضحايا

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