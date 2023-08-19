السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال إزالة عقار كورنيش النيل المائل

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال إزالة العقار المائل بكورنيش مصر القديمة والصادر له عدة قرارات إزالة طبقا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة لليوم الثاني على التوالي وذلك خلال متابعتها الدورية لأعمال التطوير والمشروعات القائمة بمنطقة كورنيش النيل بنطاق حي مصر القديمة.  

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال جولتها التفقدية، أن كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية تعمل على قدم وساق من خلال متابعة مستمرة على مدار اليوم لنسب التنفيذ وكافة مستجدات الإزالة للعقار المائل رقم ٦ شارع إبراهيم المنفي أسفل كوبري العاشر من رمضان بكورنيش النيل مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإجراءات السلامة الوقائية والفنية للحفاظ على الأرواح والمارة والعقارات المجاورة وتأمين الأعمال بالموقع.

وأضافت أن رئاسة حي مصر القديمة برئاسة اللواء أيمن السعيد رئيس الحي وبالتنسيق مع الإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والحي والقوات الشرطية، بدأت في تنفيذ قرارات الإخلاء الإداري الصادرة للعقار للخطورة الداهمة حيث تم الانتهاء من إخلاء العقار كليا من الأشخاص والمنقولات مع سرعة البدء في تنفيذ القرارات الصادرة للعقار والذي يقتضى بإزالة العقار والمقام على مساحة ١٥٠ متر مربع تقريبا والمكون من أرضي و١٠ أدوار متكررة حتى سطح الأرض لما يمثله من خطورة كبيرة على أرواح السكان والعقارات المجاورة خاصة في ظل أن العقار به ميل شديد يمثل خطورة على العقارات المجاورة وجاري المتابعة الدورية لحين انتهاء الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه حرصا على اتخاذ كافة الإجراءات طبقا للأصول الفنية تتم أعمال الإزالة حاليا باستخدام معدات الإزالة يدويا دون استخدام المعدات الثقيلة مراعاة لسلامة المواطنين لعدم حدوث انهيارا كليا للعقار قد تنتج عنه أضرار جسيمة حيث تم الاستعانة بجهة متخصصة لتنفيذ الأعمال على قدر عال من الكفاءة لمثل هذه النوعية من الأعمال مع فصل كافة المرافق لتوفير احتياطات ومتطلبات السلامة.

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