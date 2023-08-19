جهود 4 بلدان عربية لمواجهة تحديات التغير المناخي

أكد صندوق النقد العربي، أن استبيان آفاق الاقتصاد العربي شمل جزءًا يتعلق بالتدابير والسياسات المتبناة أو التي سيتم تبنيها على مستوى الدول العربية خلال السنوات القادمة لمواجهة تحديات التغير المناخي، وخلال السطور الآتية تحليل لأهم الدول العربية بهذا الخصوص.

تقوم البحرين بعدد من الإجراءات لمواجهة تحديات التغير المناخي، كما يتم العمل على عدد من المبادرات ضمن رؤية المملكة لاعتماد سياسات الاقتصاد الدائري للكربون، وكجزء من التزامتها الوطنية تجاه حماية البيئة ومكافحة آثار تغير المناخ بهدف خفض انبعاثات الكربون في المملكة والوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060، ومن بين تلك الجهود، العمل على زيادة المساحات الخضراء ومضاعفة أشجار القرم من أجل الحد من آثار تغير المناخ والمساهمة في تحقيق أهداف مملكة البحرين للوصول للحياد المناخي.

وفي السودان، قال صندوق النقد العربي، إنه تم اتخاذ عدد من التدابير للحد من تداعيات التغير المناخي، من ذلك قيام بنك السودان المركزي بتبني سياسات للعام 2023 تستهدف تشجيع التمةيل المستدام والتمويل الأخضر كاستجابة لتحديات التغير ومخاطر التكيف مع تغيرات المناخ، ووضع مبادئ حاكمة وأطر وموجهات للتمويل المستدام والتمويل الأخضر، ونشر مبادئ ومفاهيم الاستدامة المالية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر إدراج مبادئ الاستدامة والتمويل الأخضر في أنشطة المصارف والمؤسسات غير المصرفية.

وفي العراق، شملت الإجراءات التي اتبعتها الحكومة العراقية لمواجهة تغير المناخ الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والعمل على التحول نحو اقتصاد اكثر اخضرارًا وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، كما وضعت حكومة العراق بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللمسات الأخيرة على تقرير المساهمة المحددة وطنيًا الذي يتناول التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف، والذي بموجبه يتم العمل على تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة (1-2%) من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بحلول 2030.

وفي عمان، يتابع البنك المركزي العماني بشكل دائم كافة المتغيرات التي قد تؤثر على الاستقرار المالي للقطاع ومن ضمنها مخاطر التغيرات المناخية، حيث قام البنك المركزي العماني في ديسمبر 2021 بالتعميم على كافة المصارف بشأن مجموعة من مبادئ بازل لإدارة مخاطر تغيرات المناخ، ومن اجل رسم صورة واضحة عن الوضع الحالي للقطاع المالي فيما يخص إدارة مخاطر تغيرات المناخ ومدى تبني المصارف مفهموم التمويل الأخضر كما تم إعداد إستبيان للمؤسسات المالية والذي من المتوقع أن تشكل نتائجه قاعدة بيانات أولية يمكن من خلالها تبني مبادرات جديدة ضمن خارطة طريق نحو التمويل الأخضر.