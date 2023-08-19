"الدستور" تنشر صورة قاتل طليقته فى الشارع بالفيوم لحظة القبض عليه

تنفرد "الدستور" بنشر صورة قاتل طليقته في مركز طامية بمحافظة الفيوم، لحظة القبض عليه وهو يحاول الهروب بعد الواقعة.

وشهد مركز طامية، اليوم السبت، واقعة مأساوية، حيث أقدم زوج على ذبح طليقته في الشارع وقت آذان الظهر.

وقالت أم محمد، جارة المتهم، بأن الرجل يُدعى "جمعة ربيع" وأقدم على ذبح طليقته وهي بنت عمه، لرفضها أن تعود لمسكن الزوجية، حيث كان يريد أن يردها لعصمته مرةً أخرى لكنها رفضت، فقرر التخلص منها وهي خارجة من أحد الكوافيرات الحريمي، تاركاً وراءه 3 أبناء في حالة صدمة وإغماء لما حدث لوالدهم ووالدتهم.

وأضاف عاشور محمد، سائق توكتوك، إنه شاهد الجاني يجذب السيدة من الخلف وطعنها عدة طعنات مختلفة في أنحاء جسمها خلال ثواني معدودة ولم يلحق أحد إنقاذها بسبب المفاجأة وفر هارباً من مكان الواقعة.

وكان قد أقدم زوج على إنهاء حياة طليقته ذبحًا في الشارع أثناء خروجها من محل كوافير حريمي بجوار السوق بوسط مدينة مركز طامية بمحافظة الفيوم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بإقدام شخص بذبح زوجته بسلاح أبيض وسط الشارع بمركز طامية وفر هاربًا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وفرض كردون أمني في مكان الحادثة.

وصرحت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة وانتداب الطب الشرعي لعمل تقرير تفصيلي عن أسباب الوفاة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.