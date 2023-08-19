السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" ترصد إنجازات حياة كريمة بمحافظة مطروح

حياة كريمة
حياة كريمة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد إنجازات حياة كريمة بمحافظة مطروح.

إنجازات حياة كريمة بمحافظة مطروح:

تنفيذ 472 مشروعا خدميًا وتنمويًا بتكلفة 12.3 مليار جنيه.

تنفيذ 28 مشروعا في قطاع الكهرباء منها محطة محولات شرق مطروح.

تنفيذ مشروعات بقطاع الطرق بطول 320 كم.

تنفيذ 84 مشروعا بقطاع الإسكان والمرافق.

تنفيذ 27 مشروعا بقطاع الصحة.

تنفيذ 119 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

إنشاء 190 بئرًا بالسلوم وبراني و16 خزان تجميع مياه بالسلوم.

تنفيذ مشروع مكافحة التصحر.

تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالسلوم بتكلفة 177 مليون جنيه.

توزيع ماعز ودواجن بـ 65 مشروعا.

حياة كريمه إنجازات محافظة مطروح ترصد اكسترا نيوز انجازات حياة كريمة

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