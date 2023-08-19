السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يهنئ عزمى محيلبة ببرونزية بطولة العالم للكبار 2023

عزمي محيلبه
عزمي محيلبه

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلى نجم المنتخب الوطني للرماية اللاعب عزمي محيلبه الميدالية البرونزية بمنافسات الاسكيت ببطولة العالم للكبار ٢٠٢٣ المقامة بدولة أذربيجان.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير لنجم المنتخب المصري للرماية عزمي محيلبة، مؤكدًا أن البطل المصري عزمي محيلبة دومًا ما يُسجل لمصر إنجازات تاريخية في رياضة الرماية، فهو أول لاعب مصري في تاريخ الرماية يعتلي منصات التتويج ببطولات العالم للمرة الثانية على التوالي بعد تحقيقه الميدالية الذهبية ٢٠٢٢ والبرونزية ٢٠٢٣.

وأشار "صبحي" إلى أن منظومة الرماية المصرية تسير على خطى ثابتة نحو تحقيق الإنجازات العالمية في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، لاعتلاء منصات التتويج وتصدر التصنيفات على كل المستويات، مشيدًا بمنظومة الرماية المصرية ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء حازم حسنى على الإنجاز الجديد الذي سطره «عزمي محيلبة» في سجل نجاحات الرياضة المصرية.

جدير بالذكر أن اللاعب المصري عزمي محيلبه قد تأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس ٢٠٢٤.

ونفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب تدريبات"طور وغير "(التدريب من أجل التوظيف)، خلال الفترة من (15- 17) أغسطس، على هامش ملتقيات التوظيف يومي (20، 21) أغسطس الجاري، بمحافظتي القليوبية والدقهلية، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، إقبال الشباب الكثيف بالمحافظتين على تدريبات "طور وغير" والتي تنفذ ضمن فعاليات "صيف شبابنا" بالمحافظات بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة مايكروسوفت تساعد على صقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية والتشبيك مع الوظائف من خلال منصة توظيف مصر.

ووجهت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب الدعوة للشباب من أبناء هذه المحافظات لحضور ملتقى التوظيف بكلتا المحافظتين يومي (20، 21) أغسطس الجاري وتنفذ الملتقيات بالصالة المغطاة باستاد كل محافظة.

الأوليمبية الأوليمبية باريس ٢٠٢٤ عزمي محيلبه الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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