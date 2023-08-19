السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

للحاصلين على الثانوية العامة.. مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

الجامعات
الجامعات

تعتبر مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.

وتزداد عمليات البحث عبر موقع “جوجل” من قبل الأباء والأمهات والطلاب بكافة أنحاء المحافظات لمعرفة مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 المعلن عنها، وذلك للطلاب المصريين للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل في كليات الجامعة المختلفة.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من  الأباء والأمهات والطلاب بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة أسعار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخرا لمعرفة مصروفات جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023، وإليكم تفاصيل مصروفات جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا بكافة التخصصات على النحو التالي كما ينبغي:

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

وجاءت مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 -2024، وفقاً لما أعلنته الجامعة على موقعها الرسمي كالتالي:

- مصاريف كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الأسنان: 145 ألف جنيه.

- مصاريف  كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

- مصاريف  كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التمريض: 50 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.

- مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.

- مصاريف كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الآثار والإرشادر السياحي: 40 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

-مصاريف كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

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