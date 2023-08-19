محمود الليثى لـ"حماقى": عايزين نلعب ماتش بلايستشن وهجيلك المكتب (فيديو)

حالة من السعادة سيطرت على المطرب الشعبي محمود الليثي، وذلك بسبب الصدفة الذي جمعته بالفنان محمد حماقي، في المطار، مؤكدًا أن حماقي فنانه المفضل، الأمر الذي أكده من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر المطرب الشعبي محمود الليثي، مقطع فيديو جمعه بالفنان محمد حماقي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وقال بداخله: "أنا معايا مفاجأة خطيرة، العالمي الأسطورة محمد حماقي، ده الفنان بتاعي المفضل، يارب يخليك ليا وأنت رايح ترفع راسنا في قرطاج، عايزين نلعب ماتش بلايستشن وهجيلك المكتب، حبيبي يا عالمي".

أغنية سطلانة

تجدر الإشارة إلى أن الفنان محمود الليثي حقق خلال الفترة الماضية، نجاحا كبيرًا من خلال أغنيته سطلانة، ضمن أحداث فيلم بعد الشر، بطولة الفنان علي ربيع، الذي عرض في موسم أفلام عيد الفطر، وشارك بغناء الأغنية كل من حمدي بتشان، وعبدالباسط حمودة، وكان تحدث الليثي عن هذه الأغنية، خلال لقائه السابق مع الفنانة إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة، وأشار إلى أنه شعر أن نجاح الأغنية جاء بسبب دعوة مستجابة.

وقال خلال لقائه مع إسعاد يونس: "ربنا بيسبب الأسباب، حصلي موقف قبل مباراة الأهلي بكام يوم، واحدة عندها طفلين وملقتش حد يوديها المستشفى، خدتها أنا ومدير أعمالي للمستشفى، الست دي خرجت تاني يوم دعتلي أنا ومدير أعمالي وقالتلي الدعوة دي من نصيبكوا لأنكم بتراعونا، بعدها بـ 10 دقايق ماتت، ويوم الجمعة كان الماتش بس كنا زعلانين عليها جدا، صحينا يوم السبت لقيت أغنية سطلانة منتشرة جدا، الست دي دعتلنا وتوفيت بس دعوتها كانت مستجابة".

أعمال المطرب محمد حماقي

وأعلن الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، عن تفاصيل تعاونه الجديد مع حماقي، وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: من أول بتضحك طيب اضحك، لحد يا ستار، رحلة طويلة مع حماقي، غيبنا فيها آخر أربع سنين عن الشغل مع بعض، وكام يوم وهتنزل لي أغنية جديدة وعودة لينا، وكمان الأغنية لحن حماقى.