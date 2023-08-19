السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السيسى: الدولة ستحل أزمة مستلزمات ومنتجات الحياة اليومية بشكل نهائى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة طمأنة للشعب المصري بشأن الأزمة الاقتصادية الحالية، قائلاً: “ربنا مُطلع علينا، والدولة مصرة على إيجاد حلول نهائية لتغطية مستلزمات الإنتاج ومنتجات الحياة اليومية، ونعمل بكل جهد وجد في كل القطاعات”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجولة التفقدية لأكاديمية العسكرية، فجر اليوم، أن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية سيكون من خلال تقليل فاتوة الاستيراد والعمل على الصناعة وتوفير بدائل والعمل والتصدير.

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، فجر اليوم، حيث تفقدها والتقى طلابها.

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