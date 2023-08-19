الرئيس السيسى: مصر عامل إيجابى فى حل أزمات دول الجوار.. وسياستها تتسم بالاعتدال

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الحكومة تعمل على مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أن سياسة مصر تتسم دائمًا بأن تكون عاملًا للاستقرار والاعتدال في محيطها، ولا تتدخل في شئون الآخرين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجولة التفقدية بالأكاديمية العسكرية، فجر اليوم، أن مصر عامل إيجابي في حل أزمات دول الجوار، والتنسيق معها لإنهاء الأزمة في السودان، وعودة استقراره مجددًا خلال فترة قصيرة.

وأجرى الرئيس السيسي زيارة إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، فجر اليوم، حيث تفقدها والتقى بطلابها.