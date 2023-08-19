السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: نستورد أكثر من 90% من استهلاكنا للسلع.. ودى أرقام كبيرة أوى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أزمات ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية.

وقال الرئيس السيسي، خلال جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية، اليوم السبت: نستورد أكثر من 90% من استهلاكنا من السلع. وأضاف: كل اللي بنستورده بيكون بالعملة الأجنبية ونقدمه بالجنيه.

وتابع: "مطلوب مننا توفير عملة حرة تكفي مطالبنا، ومستلزمات الإنتاج وحاجات كتير أوي، بنتكلم عن أرقام كبيرة أوي، مش هنتوقف عند الأرقام، ولكن هنتوقف أمام الظروف اللي بتمر بالعالم وبالتالي بتأثر فينا".

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