التضامن الاجتماعي بأسوان تنظم قافلة طبية لدعم المرضى الأولى بالرعاية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، وبالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية جديدة بمستشفى أسوان الجامعي، وذلك بالتنسيق مع مسئولي إدارة المستشفى والأطباء وهيئة التمريض والعاملين؛ لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المميزة بشكل لائق للمواطينين من خلال تلك القافلة.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان محمد يوسف - في بيان اليوم /السبت/ - أن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي لـ(85) مريضا ضمن المرضى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرى الرغامة البلد وعزبة الواحي وكوم أمبو قبلي بمركز كوم أمبو وقريتي أبو الريش قبلي والسيل الريفي بمركز أسوان، وذلك من أجل تخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.



من جانبه، أوضح مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية والكشف الطبي بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة إلى العلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الأجهزة التعويضية وتركيبها.

يذكر أن جمعية الأورمان نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية في محافظة أسوان تتضمن تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.