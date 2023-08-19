السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب "الاتحاد" مثمنًا قرار العفو الرئاسي عن دومة: استكمال لعملية الإصلاح السياسي

رضا صقر
رضا صقر

ثمَّن حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاحياته الدستورية، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، والذي يأتي استكمالًا للجهود التي تبذهل القيادة السياسية المصرية ولجنة العفو الرئاسي في تصفية ملف سجناء الرأي، والذي قطعت فيه الدولة شوطًا كبيرًا للغاية، ومهَّد لفتح المجال العام وتأكيد النية الصادقة في فتح حوار بين شركاء الوطن، نجني ثماره الآن.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية، اليوم، إن استكمال سلسلة الإفراجات يلبي طلبات القوى الوطنية التي وعد الرئيس السيسي بتنفيذها بشكلٍ مدروس وبرشد، وتوصلت إلى الإفراج عن قرابة الـ 2000 شخص، ما بين محبوس احتياطيًا أو أحكام نهائية نافذة، مشيرًا إلى أن رؤية الدولة المصرية في التعامل مع هذا الملف اتسمت بحكمة شديدة، استطاعت أن تعبر الدولة من خلالها عن اهتمامها بملف الحقوق والحريات.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، أن الوسط السياسي يشهد في المرحلة الراهنة تطورات كبيرة تنعكس بالإيجاب على المجال العام الذي أصبح تشارك فيه القوى المختلفة، رغم توجهاتها، في صنع القرار، وهذا ما لمسناه في الحوار الوطني.

ونوّه رئيس حزب الاتحاد بأن تزامن الإفراجات المتتالية عن المحبوسين مع توصيات الحوار الوطني الصادرة، واستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، هو تأكيد أننا أمام عملية الإصلاح السياسي في شكلها الحقيقي، كما دعا إليها الرئيس السيسي.

حزب الاتحاد أحمد سعد دومة القيادة السياسية المصرية لجنة العفو الرئاسي سجناء الرأي القوى الوطنية

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