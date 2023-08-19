قبل الافتتاح.. تعرف على أهمية بيت التراث ودوره في المجتمع

أقل من ٢٤ ساعة تفصلنا عن افتتاح "بيت التراث المصري" في مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، الذي سيشارك فيه الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ونوريا سانز، المديرة الإقليمية لمنظمة اليونسكو، وذلك للاحتفال بمرور 20 عامًا على توقيع مصر "اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي" مع منظمة اليونسكو.

سيصبح بيت التراث مركزا عالميا للتراث المصري وسيضم العديد من الفعاليات المعنية بالتراث المادي واللامادي، بما في ذلك منافذ لبيع منتجات الحرف التراثية ومركزًا لتبادل الخبرات العالمية في حماية التراث والحفاظ عليه.

سيعمل بيت التراث على تعريف الشباب والأجيال القادمة بأهمية التراث المادي واللامادي وسيكون معنيًا بجمع وتوثيق كل ما يخص التراث المصري في المحافظات، وداعمًا للمبادرات المعنية بالتراث، على رأسها مبادرة "صنايعية مصر" التي تحظى برعاية كريمة من رئاسة الجمهورية لأهمية التراث المصري.

وسيحتوي بيت التراث على الأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي، وسيعنى بتطبيق إجراءات صون التراث بالحفظ والتوثيق والنقل والترويج وإعادة الإحياء. يُعتبر إطلاقه خطوة مهمة لتعزيز الوعي العام بقيم التراث الثقافي وتعزيز التواصل والحوار داخل البلاد ومع المجتمع الدولي، وتعزيز الجهود الوطنية لصون التراث الثقافي غير المادي وتعميق فهم المجتمع لهذا التراث الغني بالقيم والعادات والممارسات التي تميز الشعب المصري.

ويتضمن البرنامج الاحتفالي: افتتاح معرِض للفنانة الراحلة إكرام عمار "رحلة العائلة المقدسة "، ومعرِض "الخط العربي"، من نتاج مدرسة الفنان خضير البورسعيدي، وعرضًا فنيًا لبعض العناصر المسجلة على قوائم التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو، ومنها "التحطيب" و"الأراجوز".

وتم تشكيل مجلس أمناء "بيت التراث"، برئاسة الدكتورة نهلة إمام، أستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية، بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، وعضوية الدكتور محمد السيد شبانه، أستاذ الموسيقى الشعبية، بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، الدكتور أحمد بهى الدين العساسي، أستاذ الأدب الشعبي، بكلية الآداب جامعة حلوان، الدكتور شريف شاهين، أستاذ المكتبات والمعلومات، بكلية الآداب جامعة القاهرة -والمشرف على قسم التراث والمخطوطات بمعهد البحوث والدراسات العربية، الدكتور طارق صالح سعيد، عميد كلية الفنون والتصميم، بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، الدكتورة فاطمة عبد العزيز، مدير الشؤون المتحفية، بمركز الطفل للحضارة والإبداع، م. هيثم جاد المولى، مدير مركز المعلومات بالمجلس الأعلى للثقافة، الكاتب الصحفي محمد بغدادي، الدكتور حنا نعيم، عضو لجنة التراث الثقافي غير المادي، بالمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور وليد قانوش، القائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الدكتور مصطفى شعبان الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للفنون الشعبية، بأكاديمية الفنون، أمير نبيه تادرس، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، ويختص المجلس بوضع استراتيجية عمل "بيت التراث".