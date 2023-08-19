تحرير أكثر من 20 محضرًا لمخالفات بيئية وصحية فى بنى سويف

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، بالمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية بقرى ومراكز المحافظة السبعة، وتكثيف الرقابة التموينية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق، وتطوير الميادين والشوارع والقضاء على تراكمات القمامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من ناحية أخرى، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة نشأت معبد رئيس الوحدة المحلية بالعديد من الجهود ضمن تقريرها اليومي والتي تمثلت في تكثيف الجهود الرقابية على الأسواق، إذ تم تنظيم حملة مكبرة شارك فيها المختصون بالوحدة المحلية والتموين ومكتب مراقبة الأغذية بقطاع الصحة، مستهدفةً المرور على مطاعم الأكلات الشعبية والمخابز البلدية ومحلات البقالة بقرية مازورة، للتأكد من جودة الخبز المنتج وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن سحب عينات غذائية لفحصها معمليا بالمراكز التابعة لقطاع الصحة لبيان صلاحيتها، كما تم إعدام كميات من ملح الطعام مجهول المصدر بمعرفة الجهة المختصة، بينما تم تحرير أكثر من 20 محضرًا لمخالفات بيئية وصحية شملت عدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية، عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، ضبط سلع مجهولة المصدر، ومخالفات بالمخابز البلدية وغيرها.

وتمكنت المجالس القروية بدائرة المركز، من إزالة عدة حالات تعد بالبناء بقرى المركز علي الأراضي الزراعية بناحية الشماشرجي، والأزهري، ومازورة، الشافعي، الشيخ عابد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بالتنسيق مع قطاع الزراعة، في حين تتواصل أعمال النظافة اليومية بالفترتين الصباحية والمسائية وتمهيد وتسوية مدخل قرية سربو، والقصبة، والشنطور البحري.