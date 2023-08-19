فريد زهران لـ"الدستور": قرارات العفو الرئاسى خطوة على الطريق الصحيح

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحق بعض المحكوم عليهم أحكام نهائية ومن بينهم أحمد دومة، وكذا الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيًا، تعد خطوة على الطريق الصحيح.

وثمن رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، تلك الخطوة، مضيفًا: "خطوة هامة للغاية حتى وإن جاءت متأخرة، فأن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي".

وطالب كافة الجهات المعنية بضرورة اتخاذ خطوات أكبر في هذا الملف المتعلق بسجناء الرأي والإفراج عن كافة المحبوسين احتياطيًا، وتصفية هذا الملف نهائيًا.

وأوضح رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تلك الخطوات تعطي ثقة كبرى لكل القوى السياسية، وتعطي ثقة كذلك في رغبة النظام في الإصلاح خاصة أننا طالبنا باتخاذ تلك الخطوات قبل انطلاق الحوار الوطني منذ ما يقرب من عام ونصف العام.