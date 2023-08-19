السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خالد داود لـ"الدستور": قرارات العفو الرئاسى تؤكد الجدية فى الإصلاح السياسى

خالد داود
خالد داود

قال خالد داود، مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية اليوم، ومن بينهم أحمد دومة، وكذا إخلاء سبيل بعض المحبوسين احتياطيًا، خطوات مهمة تثبت جدية النظام في الإصلاح السياسي.

وثمن "داود"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قرارات العفو الرئاسي المتتالية، موجهًا الشكر لكل الجهات التي أسهمت في خروج تلك الأسماء والإفراج عن بعض المحكوم عليهم، وكذلك المحبوسين احتياطيًا.

وطالب بالإفراج عن كل المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي، مشيرًا إلى أن إغلاق ملف السجناء بشكل كامل يعطى ثقة في إننا مقبلون على مرحلة جديدة.

خالد داود المحبوسين احتياطي ا أحمد دومة العفو الرئاسي الإصلاح السياسي قرارات العفو الرئاسي

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