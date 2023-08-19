السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 3 فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى بالجيزة

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي 3 بينهم شقيقان مصرعهم، في حادث تصادم سيارتين، بالطريق الإقليمي في الجيزة، وتم نقل جثث الضحايا إلى ثلاجة المستشفى المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بوقوع حادث تصادم، بالطريق الإقليمي، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارتين، مما أدى لمصرع 3 أشخاص بينهم شقيقان، يقيمون بإحدى قرى مركز العياط.

تم نقل جثث الضحايا إلى ثلاجة المستشفى المركزي، وإزالة آثار الحادث، وحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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