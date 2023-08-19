السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق ببرج سكنى مكون من 12 طابقًا بالفيوم

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم فى السيطرة على حريق هائل نشب ببرج سكني مكون من 12 طابقا، بمدينة الفيوم، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بنشوب حريق ببرج سكني مكون من 12 طابقا بمنشأة لطف الله بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتبين أنه نشب بالطابق الأخير، وتم السيطرة عليه وإخماد النيران دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

السيطرة على حريق هائل الحماية المدنية بمحافظة الفيوم تحرير محضر شرطة

الأكثر قراءة

تركت طفلة 4 أشهر.. محادثة زوجية تنتهي بمقتل "حسناء الغربية"

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 القطاع الخاص

الفرح تحول لمأتم.. قصة وفاة عروس ونجاه زوجها في انقلاب سيارة الزفة

فريد زهران لـ"الدستور": قرارات العفو الرئاسى خطوة على الطريق الصحيح

خالد داود لـ"الدستور": قرارات العفو الرئاسى تؤكد الجدية فى الإصلاح السياسى

السيطرة على حريق ببرج سكنى مكون من 12 طابقًا بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور.. جديد وفتاوى المقاهي

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس