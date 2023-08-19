السيطرة على حريق ببرج سكنى مكون من 12 طابقًا بالفيوم

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم فى السيطرة على حريق هائل نشب ببرج سكني مكون من 12 طابقا، بمدينة الفيوم، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بنشوب حريق ببرج سكني مكون من 12 طابقا بمنشأة لطف الله بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتبين أنه نشب بالطابق الأخير، وتم السيطرة عليه وإخماد النيران دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.