السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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8 ورش بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي (فيديوجراف)

مهرجان القاهرة الدولي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ينظم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، عددًا من الورش المختلفة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ30، والتي تُقام فعالياتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل.

وتشهد الدورة الثلاثين من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، إقامة 8 ورش في العناصر المسرحية المختلفة، رصدتها فضائية "إكسترانيوز"، على النحو التالي:

- ورشة "رسم وبناء الشخصية» ويقدمها الفنان لوك لينر.

- ورشة تقنية «Meisner» ويقدمها الفنان «نديم» وذلك بين يومي 2 إلى 4 سبتمبر.

- ورشة «بروڤة ممتدة» وتقدمها الفنانة نورا أمين.

- مسرح إعادة التمثيل وتقدمها الفنانة داليا صبور.

- ورشة «تنمية مصادر التمويل» ويقدمها المخرج أحمد العطار.

- ورشة «موسيقى الجسد والمسرح» تقدمها الناقدة الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج.

- ورشة «توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل» وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي.

- ورشة «أصول ومبادئ المسرح الارتجالي» ويقدمها الفنان رمزي لينر.

 

أحمد العطار الدكتورة ياسمين الدورة الثلاثين الدكتورة ياسمين فراج القاهرة الدولي للمسرح التجريبي القاهرة الدولي بناء الشخصية دكتور سامح مهران

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