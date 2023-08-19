8 ورش بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي (فيديوجراف)

ينظم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، عددًا من الورش المختلفة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ30، والتي تُقام فعالياتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل.

وتشهد الدورة الثلاثين من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، إقامة 8 ورش في العناصر المسرحية المختلفة، رصدتها فضائية "إكسترانيوز"، على النحو التالي:

- ورشة "رسم وبناء الشخصية» ويقدمها الفنان لوك لينر.

- ورشة تقنية «Meisner» ويقدمها الفنان «نديم» وذلك بين يومي 2 إلى 4 سبتمبر.

- ورشة «بروڤة ممتدة» وتقدمها الفنانة نورا أمين.

- مسرح إعادة التمثيل وتقدمها الفنانة داليا صبور.

- ورشة «تنمية مصادر التمويل» ويقدمها المخرج أحمد العطار.

- ورشة «موسيقى الجسد والمسرح» تقدمها الناقدة الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج.

- ورشة «توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل» وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي.

- ورشة «أصول ومبادئ المسرح الارتجالي» ويقدمها الفنان رمزي لينر.