السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره بورنموث على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الانجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

 خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - لويس دياز.

في خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - داروين نونيز.

معلق مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي 

يتولى المعلق الرياضي "حسن العيدروس" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

وكان فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد وقع في فخ التعادل مع تشيلسي بنتيجة 1-1، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي.

وبناءً عليه، يأمل فريق ليفربول في مصالحة الجماهير واستعادة بريقه ومكانته في المربع الذهبي، بعد الإخفاق في الموسم الماضي والاكتفاء بالتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي في النسخة الجديدة.

في المقابل، تعادل فريق بورنموث أيضًا مع وست هام يونايتد بنتيجة 1-1، في مستهمل مشوارهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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