السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

علي الحجار وياسمين علي يبدعان بديو أغنية "بنت وولد" (فيديو)

على الحجار وياسمين
على الحجار وياسمين علي

احتضن مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، حفل للمطرب الكبير علي الحجار، يصاحبه  أوركسترا سفنكس السيمفوني بقيادة الدكتور هاني حسن.

وقدم الحجار خلال حفله مجموعة من أشهر أعماله مع كبار المؤلفين والملحنين الموسيقين منهم عمر خيرت، عمار الشريعي، ياسر عبد الرحمن.

ومفاجأة الحفل كانت مشاركة المطربة ياسمين علي مع النجم علي الحجار، حيث قدما بعض الأغاني والتي نالت استحسان الجمهور ومنها بحلم وفتح عنيا، بنت وولد، زي الهوا.

وقالت المطربة ياسمين علي خلال الحفل: “فخورة واتشرف بوجودي في حفل النجم الكبير علي الحجار، وكنت أحلم وأتمنى هذه اللحظة طيلة حياتي، أنا تربيت وتعلمت الموسيقى والغناء على صوت المطرب الكبير علي الحجار، وأيضا من خلال مسرحياته الممتعة والاداء التمثيلي الموسيقى".

وأثنى الحجار على المطربة ياسمين علي، ووصفها بالموهوبة والإنسانة الرائعة والمهذبة جدًا.

وشهد الحفل حضور جماهيري كامل العدد، وقدم الحجار باقة من أجمل أغانيه ومنها “مسألة مبدأ، انكسر جوانا شيء، يا طالع الشجرة، في هويد الليل، المال والبنون، ريشة ويا ريشة، بوابة الحلواني، وما تمنعوش الصادقين، عارفه، وتتر مسلسل الليل وأخره”.

وكشف الحجار أسرار أغاني مسلسل الليل وأخره للنجم يحيي الفخراني، حيث قال “الفخراني فنان كبير وكان يحضر معانا بروفات الأغاني والموسيقى التصويرية وتتر العمل الفني، و هذا لم يحدث مع أي ممثل، فهو حريص علي متابعة ومعرفة كل تفصيلة خاصة بالمسلسل”.

و اختتم الحجار حفله الرائع بأداء ميدلي وطني لأجمل الأغاني الوطنية، ما نال استحسان الجماهير ومتابعي الحفل .

https://youtu.be/HOZX5-1but4

علي الحجار ياسمين علي حفل على الحجار وياسمين علي على الحجار وياسمين علي اغنية بنت وولد

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