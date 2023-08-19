المتهم بسرقة شركة بالقاهرة: بمر بضائقة مالية صعبة

أقر المتهم بسرقة شركة في القاهرة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق المختصة، مؤكدا أنه يعمل بها نهارا وسرقها ليلا بواسطة مفتاح مصطنع، وذلك لاحتياجه للأموال ولمروره بضائقة مالية صعبة، ودرايته الكاملة بتفاصيل الشركة.

وكانت قد نجحت مديرية أمن القاهرة باشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط شخص سرقة شركة بالقاهرة، وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بالمديرية عن سرقة المتهم مبلغ مالى من داخل مخزن الشركة محل عمله، وعثر بحوزته على (طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار)، بمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بإستخدام نسخة من المفتاح الأصلى كانت بحوزته، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه وإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.