السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المتهم بسرقة شركة بالقاهرة: بمر بضائقة مالية صعبة

ضبط متهم
ضبط متهم

أقر المتهم بسرقة شركة في القاهرة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق المختصة، مؤكدا أنه يعمل بها نهارا وسرقها ليلا بواسطة مفتاح مصطنع، وذلك لاحتياجه للأموال ولمروره بضائقة مالية صعبة، ودرايته الكاملة بتفاصيل الشركة.

وكانت قد نجحت مديرية أمن القاهرة باشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط شخص سرقة شركة بالقاهرة، وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بالمديرية عن سرقة المتهم مبلغ مالى من داخل مخزن الشركة محل عمله، وعثر بحوزته على (طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار)، بمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بإستخدام نسخة من المفتاح الأصلى كانت بحوزته، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه وإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

الطلقات القاهرة اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية أموال اعترافات

الأكثر قراءة

عفو رئاسى عن أحمد دومة

أوائل الثانوية العامة فى زيارة للجامعة المصرية اليابانية

الحكومة تنفى تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس 2023/ 2024

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 القطاع الخاص

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشكر الرئيس السيسى على قرار العفو عن أحمد دومة

إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية- مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس