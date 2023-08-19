السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ملابسها ملفتة".. زوج يطالب بنشوز زوجته أمام المحكمة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدم زوج لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى  قضائية طالب فيها بإثبات نشوز زوجته تحمل رقم " 5722 " لسنة 2023  وبرر فيها تركها لمنزل الزوجية بسبب اعتراضها على التعليق على ملابسها الملفتة للأنظار .

وقال " طارق .ع " في دعواه : مر على زواجنا 3 شهور فقط ، وخلال هذه الأيام القليلة التى جمعنا بها بيت واحد ، ونحن فى مشاكل وخلافات مستمرة، بسبب لسانها السليط ، ومحاولة التقليل مني أمام الجميع  وبالأخص أهلي ، وتحدثت معاها كثيرا وطلبت منها  أن نعلى من شأن بعضنا أمام الجميع  وأن تكون حياتنا الأسرية لها خصوصية ولا أحد يعلم بها سوانا ، وبرغم ذلك كل تفاصيل حياتنا كبيرة وصغيرة كل أهل بيتها يعلم بيها.

وتابع الزوج: عشت معاها 3 شهور فى نكد طوال الوقت بسبب تصرفاتها، والمشكلة الأكبر التي كانت سبب فى كل الخلافات هي ملابسها  فاكتشفت أن كل الملابس التى قامت بشرائها للزواج ملفتة للنظر ، وطرح قصيرة وكل ملامح جسمها ظاهرة ، طلبت منها توسيع الملابس لكنها رفضت واعترضت على أسلوبي واتهمتنى بالجهل وبدأت تتشاجر معي وتقول بأن هذه حرية شخصية .

وبعد ما نشبت أكثر مشكلة بسبب هذا الموضوع اكتشفت أنها توجهت لفرح صديقتها بدون حجاب وبفستان قصير للغاية ، وأخفت عنى ذلك حتى شاهدت صورها على الفيس بوك بالصدفة ، فانهلت عليها بالضرب فتركت المنزل وغادرت ومنذ سبع شهور وهى ترفض تعود لمنزل الزوجية وبرغم تدخل كبار العائلة لحل الخلاف بيننا إلا أن المشكلة ما زالت قائمة .

الخلافات الضرب الفيس بوك دعوى قضائية زوج الأسرية

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