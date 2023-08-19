"ملابسها ملفتة".. زوج يطالب بنشوز زوجته أمام المحكمة

تقدم زوج لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية طالب فيها بإثبات نشوز زوجته تحمل رقم " 5722 " لسنة 2023 وبرر فيها تركها لمنزل الزوجية بسبب اعتراضها على التعليق على ملابسها الملفتة للأنظار .

وقال " طارق .ع " في دعواه : مر على زواجنا 3 شهور فقط ، وخلال هذه الأيام القليلة التى جمعنا بها بيت واحد ، ونحن فى مشاكل وخلافات مستمرة، بسبب لسانها السليط ، ومحاولة التقليل مني أمام الجميع وبالأخص أهلي ، وتحدثت معاها كثيرا وطلبت منها أن نعلى من شأن بعضنا أمام الجميع وأن تكون حياتنا الأسرية لها خصوصية ولا أحد يعلم بها سوانا ، وبرغم ذلك كل تفاصيل حياتنا كبيرة وصغيرة كل أهل بيتها يعلم بيها.

وتابع الزوج: عشت معاها 3 شهور فى نكد طوال الوقت بسبب تصرفاتها، والمشكلة الأكبر التي كانت سبب فى كل الخلافات هي ملابسها فاكتشفت أن كل الملابس التى قامت بشرائها للزواج ملفتة للنظر ، وطرح قصيرة وكل ملامح جسمها ظاهرة ، طلبت منها توسيع الملابس لكنها رفضت واعترضت على أسلوبي واتهمتنى بالجهل وبدأت تتشاجر معي وتقول بأن هذه حرية شخصية .

وبعد ما نشبت أكثر مشكلة بسبب هذا الموضوع اكتشفت أنها توجهت لفرح صديقتها بدون حجاب وبفستان قصير للغاية ، وأخفت عنى ذلك حتى شاهدت صورها على الفيس بوك بالصدفة ، فانهلت عليها بالضرب فتركت المنزل وغادرت ومنذ سبع شهور وهى ترفض تعود لمنزل الزوجية وبرغم تدخل كبار العائلة لحل الخلاف بيننا إلا أن المشكلة ما زالت قائمة .