السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 4 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضى الزراعية بالفيوم

إزالة حالات تعدٍ
إزالة حالات تعدٍ وبناء

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي بمحافظة الفيوم، مساء أمس الجمعة، أعمال وقف وإزالة عدد ٤ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وخارج الحيز العمراني بمركز إبشواي.

وقال خالد فراج، رئيس المركز، إن المخالفات عبارة عن فك شدة خشبية وحديدية مخالفة لرخصة منتهية ومنع المخالفة في المهد، ووجه رئيس المركز بمصادرة الأخشاب والحديد المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وتمكنت الحملة أيضًا من وقف أعمال حفر مخالفة معدة لبناء أساسات وقواعد لرخصة منتهية بناحية خلف الكنيسة وتم ردم الأساسات فورًا، وإزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بحوض محمد بناحية أبو جنشو عبارة عن أسوار بالبلوك الأبيض.

وأشار إلى أنه تم رصد حالة تنفيذ شدة خشبية لصب دور ثان علوي وعلى الفور تم الاطلاع على ترخيص البناء ومراجعة الأوراق للتأكد من سلامة الأعمال.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.

إزالة 4 حالات تعد الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بمركز ابشواي في الفيوم

الأكثر قراءة

"الدعم الرئاسى لبرامج الحماية الاجتماعية" يتصدر اهتمامات صحف السبت

إخلاء سبيل 30 متهمًا بنشر أخبار كاذبة وقضايا إرهاب

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية فى الأكاديمية العسكرية فجرًا

تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة دور ثان عبر السوشيال ميديا

لليوم الـ352.. إقبال كبير من المواطنين على منافذ "كلنا واحد"

الإعلان عن 17 وفاة فى قاعدة "تينكر" الجوية الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس