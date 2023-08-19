إزالة 4 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضى الزراعية بالفيوم

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي بمحافظة الفيوم، مساء أمس الجمعة، أعمال وقف وإزالة عدد ٤ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وخارج الحيز العمراني بمركز إبشواي.

وقال خالد فراج، رئيس المركز، إن المخالفات عبارة عن فك شدة خشبية وحديدية مخالفة لرخصة منتهية ومنع المخالفة في المهد، ووجه رئيس المركز بمصادرة الأخشاب والحديد المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وتمكنت الحملة أيضًا من وقف أعمال حفر مخالفة معدة لبناء أساسات وقواعد لرخصة منتهية بناحية خلف الكنيسة وتم ردم الأساسات فورًا، وإزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بحوض محمد بناحية أبو جنشو عبارة عن أسوار بالبلوك الأبيض.

وأشار إلى أنه تم رصد حالة تنفيذ شدة خشبية لصب دور ثان علوي وعلى الفور تم الاطلاع على ترخيص البناء ومراجعة الأوراق للتأكد من سلامة الأعمال.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.