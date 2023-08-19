تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة دور ثان عبر السوشيال ميديا
تداولت صفحات الغش الإلكتروني صفحات أسئلة تزعم أنها لامتحان اللغة العربية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة في أول امتحانات الدور الثاني، اليوم السبت.
انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022/ 2023 دور ثان اليوم 19 أغسطس، وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني:
- السبت 19 أغسطس الجاري: اللغة العربية والتربية الدينية.
- الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
- الإثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.
- الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء.
- الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.
- الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.
- السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا.
- الأحد 27 أغسطس: الديناميكا.
- الإثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
- الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.