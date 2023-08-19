السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. سماع مرافعة النيابة في قضية "تنظيم القاعدة بكفر الشيخ"

حبس متهمين
حبس متهمين

تستكمل اليوم السبت، الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون، نظر القضية رقم 10557 لسنة 2022 جنايات أول كفر الشيخ والمتهم فيها تنظيم من 6 متهمين بتهم متعددة والمعروفة إعلاميًا بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ والمتهمين بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية وإعلامية وعلى رأسها الإعلامي أحمد موسى، وذلك للاستماع لمرافعة النيابة العامة.

 واستمعت  المحكمة في جلساتها السابقة لشهادة ضابط الأمن الوطني مجري التحريات في الواقعة، كما واجهت المتهم السادس بالتهم المنسوبة اليه بعد تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر من المحكمة بشأنه، وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مع باقي المتهمين للجلسة المقبلة.

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمكتب الأمن الوطني بكفر الشيخ، تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن قضائي بضبطهم، وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات. 

وتم ضبط 5 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.

ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "القاعدة" والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكان ذلك التمويل لجماعة ارهابية ولعمل ارهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

وأقر المتهم الثالث بالتحقيقات باقتناعه بفكر تنظيم القاعدة وشراؤه للسلاح الناري والذخيرة بغية استخدامه في أعمال إرهابية من بينها اغتيال الإعلامي أحمد موسى

وكانت المحكمة قد أمرت بضبط وإحضار المتهم السادس وكلفت قطاع الأمن الوطني بتنفيذ أمر الضبط والإحضار وتم تنفيذ الضبط والإحضار وحضر المتهم السادس أمام المحكمة بجلسة اليوم، وواجهته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه للجلسة القادمة.

كما استمعت لشهادة مجري التحريات وحددت جلسة السبت 19 أغسطس لسماع مرافعة النيابة واستكمال نظر الدعوى.

إستخدام القوة والعنف الاعلامي احمد موسى التحقيقات الحريات الشخصية السلاح الناري السلطات العامة القوات المسلحة

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