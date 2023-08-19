السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يعلن تضامنه مع الأمم المتحدة في ذكرى تفجير بعثتها ببغداد

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، بيان تضامن مع الأُمم المُتحدة في الذكرى العشرين لحادثةِ تفجيرِ مقر بعثة الأُمم المتحدة في بغداد عام 2003.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان إن وزارة الخارجية تعبر عن تضامنها مع الأُمم المتحدة وأجهزتها العاملة، في الذكرى العشرين لحادثة تفجير مقر بعثة الأُمم المتحدة في بغداد عام 2003، الذي قضى خلاله إثنان وعشرون من العاملين فيها.

وأضاف الصحاف: "هذا الحادث يُعيدُنا من جديد إلى أهمية الوقوف لتعزيز استجاباتنا الإنسانيَّة مهما كانت الظروف، فالإرهاب يستهدفنا جميعًا ومسؤوليتُنا تضامُنيَّة تجاه مواجهته وإستمرار عملنا المُشترك لتقويضِ تأثير آيديولوجيته في كل مكان". 

وأشار إلى، أن وزارة الخارجية تثمِّن عاليًا تلك التضحيات، داعيًا للمزيد من العمل المشتَرك في اليوم العالمي للعمل الإنساني. 

وزارة الخارجية العراقية بعثة الأ مم المتحدة بغداد أحمد الصحاف الأ مم المتحدة

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