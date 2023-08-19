السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أكرم حسنى يتعاقد على مسلسل درامى جديد لموسم رمضان 2024

أكرم حسني
أكرم حسني

تعاقد النجم أكرم حسني على مسلسل درامي جديد للمشاركة به في موسم رمضان 2024.

وعلم "الدستور" أن أكرم حسني بدأ التحضيرات الأولية للعمل المقرر عرضه في شهر رمضان، حيث يعقد جلسات عمل مع الشركة المنتجة للمسلسل للوقوف على التفاصيل المبدئية من حيث القصة والأبطال، خاصة أن المسلسل من المقرر تقديمه في 15 حلقة فقط وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا. 

على جانب آخر، نجح النجم أكرم حسني في اعتلاء عرش الإيرادات اليومية بفيلمه السينمائي الجديد "العميل صفر"، والذي تم طرحه في دور العرض السينمائية في مصر يوم الأربعاء الماضي. 

ويجسد أكرم حسني خلال أحداث الفيلم دور "صفر عبداللطيف شداد الهمم"، وهو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، في مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابًا بسيطًا لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، فضلًا عن القدرة على استخدامه، وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة الذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر. 

ويقدم أكرم حسني في إطار كوميدي شخصية فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

ويظهر أكرم حسني في مقدمة البوستر التشويقي مرتديًا رداء استحمام وزعانف في قدميه وغطاء رأس "بونيه" ويرفع مسدسًا في محاكاة ساخرة لوقفة جيمس بوند الشهيرة.

فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله وإخراج كريم العدل. 

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