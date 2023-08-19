السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

توجد شبهة جنائية.. النيابة تستدعي أهل شخص سقط من عقار بالسلام

جثة
جثة

استدعت  نيابة السلام، اليوم السبت، أهل شخص في العقد الرابع من عمره سقط من أعلى عقار سكني في ظروف غامضة بمنطقة السلام لسماع أقوالهم بمدينة السلام  

البداية بتلقي قسم شرطة السلام، بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع شخص سقط من أعلى عقار سكني بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره، إثر إصابته بكسور ونزيف في مناطق متفرقة من الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان، للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن الشخص المتوفي تم إلقاءه عمدا وجار استكمال التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأولية التحريات الأولية التحفظ على كاميرات المراقبة النيابة العامة بمدينة السلام شهود عيان

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