"القاهرة الإخبارية": بوركينا فاسو تُعلن استعدادها دعم النيجر حال تدخل "إيكواس" عسكريًا

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو عن استعدادها لدعم النيجر في حال تدخل "إيكواس" عسكريًا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكانت أفادت وسائل إعلام محلية بأن بوركينا فاسو ومالي نشرتا طائرات عسكرية، وذلك استعدادًا لأي تدخل عسكري محتمل من قبل قوات "إيكواس" ضد النيجر.

وفي وقت سابق، أعلن مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بمجموعة "إيكواس"، عبدالفتاح موسى، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الغانية أكرا، أنه "تم تحديد موعد للتدخل العسكري في النيجر دون الإعلان عنه".