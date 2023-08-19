"عرفها بيا" لأنغام تلهب حماس الجمهور بحفلها فى العلمين الجديدة

قدمت النجمة أنغام، خلال حفلها بمهرجان العلمين الجديدة، فاصلا طربيا مميزا، بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وسط تفاعل الجمهور.

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

وجاء الدور على أغنيتها الشهيرة “عرفها بيا”، لتقدم النجمة أنغام ملحمة موسيقية طربية مميزة، وتقدم إحساسا راقيًا للأغنية، وسط تفاعل الجمهور بشكل كبير للغاية، وألهبت حماسهم، وفي نهاية الأغنية حصلت أنغام على عاصفة من التصفيق امتدت لفترة.

وانتقلت أنغام إلى أغنية أخرى من أهم أغانيها وهي “حتة ناقصة”، والتي قدمتها بشكل مختلف وإحساس عالٍ للغاية، وهو ما ساهم في تفاعل الجمهور بشكل كبير أيضا.

وخلال الحفل أيضا قدمت النجمة أنغام أغنيتها الشهيرة “طول ما أنت بعيد أنا بطمن” والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وقت أن أطلقتها قبل سنوات.

وحرصت النجمة أنغام على التفاعل مع جمهورها بشكل مختلف خلال حفلها المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة والذي يحضره الآلاف من الجمهور.

وقالت أنغام لجمهورها: "عاوزين نعوض البعد اللي بيني وبينكم دلوقتي ونغني أغنية مع بعض من غير مزيكا، لتغني أغنية "شبر ونص" بإحساس مميز للغاية.

وأضافت أنغام: “الأغنية دي اتعملت مخصوص علشان أطفال ربنا ما يوجع قلبهم في مصر والوطن العربي لصالح مستشفى تعالج الأطفال”، ووجهت شكرها للدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي.

وتابعت أنغام: “أحب أشكر كل شخص حضر باسبوره وتعب نفسه علشان ييجي مصر ويحضر حفلتي نورتوني ونروتوا مصر وعلى راسي من فوق”.