أول تعليق من مدرب النصر بعد السقوط أمام التعاون فى الدورى السعودى

أعرب لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، عن غضبه الشديد بعد الخسارة أمام التعاون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وخسر النصر أمام التعاون بهدفين دون رد، ليتعرض الفريق للهزيمة الثانية على التوالي بعد سقوطه في الجولة الأولى أمام الاتفاق.

وقال كاسترو في تصريحات عقب المباراة "هذه اللحظات صعبة بالنسبة لفريقنا بعد بداية ممتازة والفوز بالبطولة العربية".

وأضاف "عندما ننتصر لا نرى الأخطاء، وحينما نخسر نرى كل الأمور سلبية ولازال ينقصنا الكثير من العمل".

وتابع: "عانينا في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني خلقنا فرص عديدة وفشلنا في تحويلها إلى أهداف وهذا أمر طبيعي في كرة القدم".

ودافع كاسترو عن لاعبي النصر قائلًا: "أريد الوقوف بصف اللاعبين لأنهم عملوا كثيرًا لكننا لم نسجل الهدف من 25 تسديدة على المرمى".

واستمر "دفاعنا كان سيئا وسهل مهمة الخصم ولم نتمكن من تأمين دفاعنا ولم نكن متوازنين بالخلف حينما قررنا الخروج للهجوم".

وشدد "أبحث عن قلب دفاع وهذا لا يغير كل شيء والكل يعرف أننا منقوصين في عدد اللاعبين الأجانب".