وكالة شينخوا الصينية: القاهرة مدينة لا تنتهى فيها الحياة ليلا (صور)

نشرت وكالة شينخوا الصينية تقريرًا مصورًا عن القاهرة، ووصفتها بأنها مدينة لا تنتهي فيها الحياة ليلًا.

القاهرة ليلاً

وقال الوكالة في تقريرها عندما يحل الليل وتتبدد حرارة الصيف، يتجول السكان المحليون والسياح على طول الشوارع والممرات في العاصمة المصرية القاهرة.

القاهرة ليلاً

وأكدت الوكالة، أن المقاهي في جميع أنحاء المدينة، فضلًا عن البازارات البارزة مثل خان الخليلي التي يعود تاريخها إلى قرون، وهي وجهة سياحية شهيرة يرتادها أيضًا السكان المحليون، تعج بالناس الذين يستمتعون بالحياة الليلية المزدهرة.

القاهرة ليلاً

القاهرة ليلاً

القاهرة ليلاً

وكانت نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريرًا مصورًا دعت فيه قرائها ومحبي السفر في العالم إلى زيارة مصر، ورشحت قائمة بأفضل الأنشطة والأنماط والمعالم السياحية والأثرية، التي يمكن أن يزورها السياح الأجانب في العاصمة القاهرة، وغيرها من مواقع الجذب السياحي بالبلاد.

وقالت الصحيفة في تقريرها، التي سلطت فيه الضوء على عدد من المواقع والمعالم السياحية المصرية الفريدة، إن مصر هي "حلقة الوصل بين شمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط وعاصمتها القاهرة تعد مركزًا حيويًا للثقافة في العالم يلتقي فيه أبرز المواقع الأثرية القديمة والمعاصرة، كما أنها آخذة في الازدياد كموقع جذب سياحي رائع".

القاهرة ليلاً

ولفت التقرير إلى الميزة التنافسية التي تتمتع بها المقاصد المصرية بما تتضمنه من أنماط السياحة المختلفة، والتي تتمثل في التكلفة؛ كونها توفر عطلات ذات أسعار معقولة ومناسبة لأصحاب الميزانيات المحدودة.

كما دعت مجلة "إيسنس" Essence الأمريكية الشهيرة، لزيارة مصر، والاستمتاع بكل ما تتمتع به من مقومات أثرية وتاريخية متنوعة، واصفة إياها بأنها "أرض الأحلام"، مطالبة العديد من المسافرين من مختلف أنحاء العالم بالنظر إلى تاريخها الغني وثقافتها الرائعة.

وأضافت: "تعد مصر وجهة رئيسية للسياح من مختلف أنحاء العالم، وبالنظر إلى تاريخها الغني، وثقافتها الرائعة، ومناظرها الطبيعية الخلابة والساحرة، هناك الكثير من الأشياء التي يمكن للجميع الاستمتاع بها في هذا البلد المذهل".